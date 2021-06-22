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22 июня 1941 года: поливать грязью павших подло и недостойно

22 июня 1941 года: поливать грязью павших подло и недостойно

Кто стоит за систематическими нападками на славное прошлое России? Почему на Западе избегают даже упоминаний «вскользь» о позорных поражениях в Сталинграде, Пёрл-Харборе, Сингапуре, Тобруке или Арденнах, а о поражениях СССР 1941 года говорят часто и с восторженным придыханием? И почему в самой России появляются люди и силы, поддерживающие клевету на своих славных предков? 80 лет назад, 22 июня 1941 года, на западные границы Советского Союза обрушилась вся мощь гитлеровской Германии.

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Семен Жаров
Моё личное мнение-сомнение-удивление... 1) Статья неплохо раскрыла РЕАЛЬНУЮ картину военных сражений 2-ой МВ и ВОВ! 2) Статья частично показала современные искажения реальной ИСТОРИИ 2-ой МВ и ВОВ современными Западом и "своими" предателями (Коллаборационистами!), причём БЕЗ показа реальных лиц (Что уже само собой является ИСКАЖЕНИЕМ истории!)! 3) Жаль, что статья НЕ оценила истинные или предполагаемые цели и задачи нашей СТЕСНИТЕЛЬНОСТИ, особенно официальными лицами России. в вопросах нашей ИСТОРИИ, какой бы страшной она ни была -- ведь историю уже НЕ переделать! == Я твёрдо убеждён, что наша СТЕСНИТЕЛЬНОСТЬ (Переименование исторически важных городов Сталинграда и Ленинграда; драпировка Мавзолея В.И.Ленина; выход из КПСС; открытие памятников, центров и предоставление льгот лжецам (Солженицыну!) и разрушителям СССР (Горбачёву и Ельцину!); признание жизни всего Советского народа СССР бессмысленной из-за ложных идей, и многое-многое другое!) самое малое уменьшает ЦЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ патриотизма у нашего народа на 50% ВСЕМИ проводимыми мероприятиями в современной России!!!

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