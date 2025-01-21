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«Жжёт по полной»: Трамп уже принял сразу несколько неожиданных решений

«Жжёт по полной»: Трамп уже принял сразу несколько неожиданных решений

Президент США Дональд Трамп уже в первый день на посту главы США принял сразу несколько неожиданных решений и сделал множество шокирующих политических заявлений.

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