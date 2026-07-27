Командир Радист: ВСУ лишились связи с БПЛА под Сумами

КУРСК, 27 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили антенны-ретрансляторы для усиления сигнала при управлении БПЛА и передачи данных ВСУ в Сумской области.
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