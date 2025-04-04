☝️А мы напоминаем жителям района о строгом соблюдении пожарной безопасности. 🔥Очевидцы сообщают об очередном ландшафтном пожаре.
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☝️А мы напоминаем жителям района о строгом соблюдении пожарной безопасности. 🔥Очевидцы сообщают об очередном ландшафтном пожаре.