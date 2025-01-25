Бителло вернулся в «Динамо». Бразилец прилетел на сбор в Катар (Mash)

Бразильский полузащитник прилетел в Катар на сбор команды, сообщает телеграм-канал Mash. Важным аргументом в вопросе о возвращении игрока стало письмо, в котором бело-голубые уведомили бразильские клубы о недопустимости ведения переговоров с игроком.
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