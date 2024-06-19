Экс-президент Аргентины заявил об угрозе правам человека в своей стране

Политика правительства главы Аргентины Хавьера Милея угрожает правам человека, свободе выражения мнений и причиняет вред наиболее уязвимым слоям населения, заявил бывший президент Аргентины Альберто Фернандес, 19 июня сообщает Prensa Latina.
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