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Задача Запада поменялась с «уничтожить Россию сразу» на «уничтожить после перемирия» – эксперт

Задача Запада поменялась с «уничтожить Россию сразу» на «уничтожить после перемирия» – эксперт

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что ядерное оружие «не дает вышвырнуть Россию из Украины», а генсек Альянса Марк Рютте уверяет, что помощь ВСУ продолжит поступать в 2025 году для ведения полноценных боевых действий.

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