Любители истории«Требую полной реабилитации!»: как Солженицын добился освобождения из ГУЛАГа Как известно, ГУЛАГовская тема являлась одной из основополагающих в творчестве Александра Солженицына.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий КаулинМогу только добавить, что упомянутый Владимир Сергеевич Бушин (ныне покойный) дал в своё время этому подонку рекомендацию в Союз писателей, о чём позднее очень сильно жалел.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСИИскандерО своём отношении к Солженицыну сожалел и Твардовский.Валерий КаулинМежду прочим Ваш "единоверец", прошедший ГУЛАГ, с презрением отказал Солженицыну, когда тот предложил ему соавторство. Об этом в своё время писал В.С. Бушин. А картинка, приведённая Вами, довольно глупа, поскольку он так много наврал, что сам себя и опустил.Румина Мавлеева (Саитова)Изворотливый как уж..КотищевВо крендель был, закопал в огороде одну бутылку с писюльками о своих "сиделках", а потом выкопал ТАКИЕ ТОМА, что в грузовик не влезло! Да Буратино просто отдыхает!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСГоспода, до неприличия спорящие друг с другом. Обратите внимание на дату присуждения Нобелевской премии А. Солженицыну. --- По-русски написано: 8 октября 1970 года. --- Первый том "Архипелаг ГУЛАГ" вышел в издательстве "ИМКА-Пресс" в декабре 1973 года в Париже. Разрешение на публикацию "Архипелага" Солженицын дал только 2 сентября 1973 г. после того, как он узнал об операции КГБ по изъятию его первоначальной рукописи и гибели при этом его помощницы Воронянской (23.08.1973). Так что спор ваш чудной. Вы спорите, используя аргумент, который появится только через 3 года после присуждения премии. --- Напомню, что всё было не просто с Солженицыным в СССР. До этого момента в Советском Союзе уже были изданы «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела» и «Захар-Калита». --- История выхода в журнале "Новый мир" повести (не рассказа) "Ивана Денисовича" всем известен. Славное одобрение Твардовским, Чуковским, Эренбургом и т.д., "добро" Хрущёва и решение Президиума ЦК КПСС о печати. 18 ноября 1962 года "Иван Денисович" вышел в печать в журнале "Новый мир" №11. Это была бомба! Его перепечатали в "Роман-газете", отдельным тиражом в 100 000 экз. выпустило издательство "Советский писатель". В 1964 году журнал "Новый мир" выдвинул Солженицына за его "Ивана Денисовича" на Ленинскую премию! --- Выдвижение провалилось, но посмотрите, кто голосовал "за": Стельмах, Айтматов, Гамзатов и другие, из них всего 4 лауреата Ленинской премии, не считая Сталинских и Государственных премий.ИИскандерВыкопал поллитровку и написал в «Архипелаге»: «Какой правовед, какой уголовный историк приведет нам проверенную статистику? где тот спецхран, куда бы нам проникнуть и вычитать цифры? Их нет. Их и не будет. Осмелимся поэтому лишь повторить те ЦИФРЫ-СЛУХИ, которые ПОСВЕЖУ (классное словечко из ублюдочного «новояза», придуманного «нобелиатом») в 1939-40 годах, бродили под бутырскими сводами». Вот и всё, что нужно знать о «работе в архивах» и бутылке лжеца и подонка соЛЖЕницына.Яков1 БлюмкинА ведь как старался понравится ущербным АГМ. Даже написал и издал "Двести лет вместе". Неужели каторжанин Солженицын не заслужил прощения? Ведь и его евреем назначали. Вот наверно переживал старик! Смотри, провинишься перед поцриотами, и у тебя найдут зловредные еврейские корни. Как пить дать найдут.ИИскандерНе скули, Яшка. Твоё племя взасос в жопу целовало "Исаакиевича" (так он себя сам обозначил), пока он врал в своём "Гулаге". А как привёл аж в двух томах "200" скучные, но неопровержимые факты о богоизбранцах - немедленно стал их лютым врагом. Над этим давным-давно отсмеялись, а тут вылезает Яшка№1 с заплесневелым открытием таки "антисемитизьма" Солженицына. Что ж делать, стареть с достоинством не всем дано. У тебя это не получается.кормчийА что же сторонники Иуды не вспоминают, как он просил пиндосов сбросить атомную бомбу на СССР ?Александр Дубковсука без чести и совести-ПРЕДАТЕЛЬ одним словомИИЗРАЭЛЬХЭНДСкого и когда он предал?епрст ептаУрод и ИудаКомментировать
Свежие комментарии