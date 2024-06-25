Что посмотреть в Саблино: Гертовский порог на реке Тосна

Гертовский порог — самый широкий водопад в Ленобласти. Его еще называют Тосненский водопад. Располагается на реке Тосна, на территории Саблинского памятника природы, который, в том числе включает в себя Саблинский водопад, Саблинские пещеры и еще множество красивых мест, с изумительными пейзажами и интересной историей.