Что посмотреть в Саблино: Гертовский порог на реке Тосна

Гертовский порог — самый широкий водопад в Ленобласти. Его еще называют Тосненский водопад. Располагается на реке Тосна, на территории Саблинского памятника природы, который, в том числе включает в себя Саблинский водопад, Саблинские пещеры и еще множество красивых мест, с изумительными пейзажами и интересной историей.
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