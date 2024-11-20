Филиал «Беднотауна» омского художника и дизайнера Дамира Муратова открывается на проспекте Маркса, в новом креативном пространстве на территории бывшего завода Электроточприбор.
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Филиал «Беднотауна» омского художника и дизайнера Дамира Муратова открывается на проспекте Маркса, в новом креативном пространстве на территории бывшего завода Электроточприбор.