Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, который освобождает от обязательного техосмотра "легковые автомобили и мототранспортные средства", которые принадлежат россиянам и используются ими в личных целях.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, который освобождает от обязательного техосмотра "легковые автомобили и мототранспортные средства", которые принадлежат россиянам и используются ими в личных целях.
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