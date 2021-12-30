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Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра

Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, который освобождает от обязательного техосмотра "легковые автомобили и мототранспортные средства", которые принадлежат россиянам и используются ими в личных целях.

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