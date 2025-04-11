Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ну чо, брехуны, сами на СВО отправитесь за него? Попова оставили в СИЗО

Ну чо, брехуны, сами на СВО отправитесь за него? Попова оставили в СИЗО

 Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу защиты на перевод из-под домашнего ареста в СИЗО бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве "Апелляционную жалобу защиты на постановление Тамбовского гарнизонного военного суда от 28 февраля.

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