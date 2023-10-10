О капитальном ремонте жилищного фонда.

Ежегодные списки объектов капитального ремонта жилищного фонда формируются исходя из объема финансирования, запланированного бюджетом города, и суммы отчислений населения (арендаторов) на капитальный ремонт.
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