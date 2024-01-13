Sea of Stars: DLC находится в полной разработке, а Sabotage Studio думает над новой игрой Уч...

Sea of Stars: DLC находится в полной разработке, а Sabotage Studio думает над новой игройУчитывая успех, достигнутый во всем мире, команда Sabotage Studio сообщила, что работа над расширением Sea of Stars сейчас идет полным ходом, но команда также начинает думать о следующей игре, которая на данный момент находится на… источник.