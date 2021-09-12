12 сентября весь мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. В сентябре 1945 года она закончилась. Мир содрогнулся от безнаказанного расползания гитлеровских полчищ – и ужаснулся, столкнувшись с масштабами потерь, осознанных после бесславного нацистского конца.
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