Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Они скоро превратятся в полноценных дебилов. Не стоит на дураков обращать стол...На Украине предло...
  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    США самый страшный террорист в мире.Кто разрушил башн...
  • Руслан Баратов
    В точку!Кто разрушил башн...

12 сентября весь мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма

12 сентября весь мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. В сентябре 1945 года она закончилась. Мир содрогнулся от безнаказанного расползания гитлеровских полчищ – и ужаснулся, столкнувшись с масштабами потерь, осознанных после бесславного нацистского конца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх