12 сентября весь мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. В сентябре 1945 года она закончилась. Мир содрогнулся от безнаказанного расползания гитлеровских полчищ – и ужаснулся, столкнувшись с масштабами потерь, осознанных после бесславного нацистского конца.