Японская формула счастья: икигай, ваби-саби и ганбару

ЛОНДОН (ИА Реалист). В статье, опубликованной в журнале Psychology Today, психолог Марианна Погосян анализирует три ключевых концепции японской культуры, которые способствуют достижению устойчивого и сбалансированного счастья: Икигай — «причина быть» или смысл жизни.
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