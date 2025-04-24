Японская формула счастья: икигай, ваби-саби и ганбару

ЛОНДОН (ИА Реалист). В статье, опубликованной в журнале Psychology Today, психолог Марианна Погосян анализирует три ключевых концепции японской культуры, которые способствуют достижению устойчивого и сбалансированного счастья:​ Икигай — «причина быть» или смысл жизни.