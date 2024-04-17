Сергея Шойгу попросили подготовить военных к работе с кадетами

Увольняемых с военной службе петербургские парламентарии хотели бы видеть и учителями будущей элиты России Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 17 апреля, поддержали обращение к министру обороны России Сергею Шойгу, касающееся программ переподготовки военных, планируемых к увольнению с военной службы.