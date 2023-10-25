Ирина Шашкина возглавила новое направление Kokoc Group

Группа рекламных компаний Kokoc Group запускает проект HR Tech. Его миссия — помогать брендам искать сотрудников в штат и на аутстаф, а также работать над эффективностью и обучением команд, которые специализируются на digital и IT.
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