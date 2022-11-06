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WSJ: советник президента США Салливан ведет конфиденциальные переговоры с Кремлем

WSJ: советник президента США Салливан ведет конфиденциальные переговоры с Кремлем

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в течение последних месяцев.

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