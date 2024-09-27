Глава "СИБНК" арестован за поставки некачественной продукции в ВС РФ

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Главу ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского арестовали по подозрению в поставке некачественной продукции в войска с ущербом на 164 млн рублей, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.
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