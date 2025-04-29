Масштабная программа развития: как изменится жизнь в российских городах и селах

Качество жизни в российских городах и селах значительно улучшится в ближайшие годы. Согласно новым целям развития, к 2030 году жизнь в опорных населенных пунктах станет на 30% комфортнее, а к 2036 году – на 60%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии