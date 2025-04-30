В Минобороны назвали число сбитых над Владимирской областью дронов

В ночь на 30 апреля силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые пытались атаковать одно из предприятий в городе Муром, расположенном во Владимирской области.
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