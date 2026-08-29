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Ивановские новости

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Ивановская «Энергия» выиграла турнир Литвинова

Ивановская «Энергия» выиграла турнир Литвинова

Ивановская «Энергия» обыграла в финале вологодскую «Чевакату» со счетом 59:52. Екатерина Кузнецова стала лучшим нападающим, а Дарья Гончарова признана MVP турнира.

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