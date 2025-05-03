ВС РФ в Волчанске ликвидировали плацдарм противника к северу от изгиба реки Волчья Российские войска активизировали наступление сразу на нескольких направлениях.
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ВС РФ в Волчанске ликвидировали плацдарм противника к северу от изгиба реки Волчья Российские войска активизировали наступление сразу на нескольких направлениях.
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