Россияне разделились по версии крушения бизнес-джета с Пригожиным Елена ГалицкаяМенее трети опрошенных россиян выразили согласие с версией о взрыве гранат на борту самолета, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, согласно опросу, проведенному сотрудниками независимой компании Russian Field в период с 21 по 29 октября 2023 года.
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