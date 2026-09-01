Почему в «Пятёрочке» и «Магните» спрашивают: «Чек нужен?» — позиция ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) обратила внимание на то, что кассиры в крупных сетях — «Пятёрочке», «Магните» и других — всё чаще спрашивают покупателей: «Чек нужен?».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Статья-агитка? Чтобы граждане облегчали работу ФНС? :-)
Про чек спрашивают не только в "Пятёрочке" и "Магните". Спрашивают практически ВСЕ, начиная от ларьков и кончая супер-маркетами! И "заслуга" в этом только в самой НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И РАЗМЕРЫ НАЛОГОВ - слишком больгая "жаба" у Государства! Если честно платить, то слишком мало остается предпринимателю. Порой едва - едва хватает на плату аренды... А про развитие тут уж и думать нечего! Особенно именно МАЛОМУ бизнесу, о котором тас много трещат и "заботятся№ ВСЕ Гос. структуры! Нормально только и только у САМОГО КРУПНОГО (олигархат и иже с ним!) бизнес! А он как раз и ЖРЁТ, СЖИРАЕТ вместе с потрохами МАЛЫЙ! И с этим ни чего не поделаешь - выход только один: МЕНЯТЬ НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ! А кто на это пойдёт? НИ КТО и НИ КОГДА!