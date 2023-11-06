Невыносимая фальшь украинства

Случается мне пройтись по соцсетям своих бывших украинских знакомых. Почти со всеми ними мы раззнакомились в 2014 году, когда до этого адекватные люди внезапно заскакали на майдане и повесили на аватары желто-голубую муть.
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