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Царьград

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Лавров прозвал «фюрером Урсулой» главу Еврокомиссии фон дер Ляйен

Лавров прозвал «фюрером Урсулой» главу Еврокомиссии фон дер Ляйен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума высмеял попытки Урсулы фон дер Ляйен узурпировать власть в ЕвропеВо время лектория русского общества «Знание» Лавров назвал ее фюрером.

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