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Рублев уступает Фрицу в личных встречах 3:4

Рублев уступает Фрицу в личных встречах 3:4

Андрей Рублев сыграет с Тэйлором Фрицем за выход в финал на «Мастерсе» в Мадриде. Счет их личных встреч – 4:3 в пользу американца.

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