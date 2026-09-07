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Царьград

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Правительство России запланировало серийный выпуск самолётов на Дальнем Востоке

Правительство России запланировало серийный выпуск самолётов на Дальнем Востоке

До 2030 года в рамках стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа планируется серийное производство ближне- и дальнемагистральных самолетов с отечественными комплектующими для удовлетворения потребностей авиакомпаний региона.

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