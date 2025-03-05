Один из пострадавших при взрыве дома в Белореченске получил ожоги 70% тела

В результате взрыва пятиэтажки в Белореченске один из пострадавших получил ожоги 70% тела. Об этом в среду, 5 марта, сообщил глава Белореченского муниципального района Краснодарского края Сергей Сидоренко.
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