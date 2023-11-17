В Брянске на Крахмалёва автоледи сбила на переходе 55-летнюю женщину

По предварительной информации, 40-летняя женщина на OPEL ZAFIRA ехала в сторону улицы Советской и сбила перебегавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения 55-летнюю женщину-пешехода, - рассказали 17 .