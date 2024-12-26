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«При необходимости РФ может применить «Орешник» снова, но она не спешит»

«При необходимости РФ может применить «Орешник» снова, но она не спешит»

«При необходимости РФ может применить «Орешник» снова, но она не спешит». – заявил Владимир Путин журналистамПо его словам, при необходимости Россия может применить и более мощное оружие средней дальности.

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