«При необходимости РФ может применить «Орешник» снова, но она не спешит». – заявил Владимир Путин журналистамПо его словам, при необходимости Россия может применить и более мощное оружие средней дальности.
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