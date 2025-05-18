В Ливии создали комитет по прекращению огня в Триполи

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и ливийский президентский совет сформировали комитет по перемирию, который должен содействовать установлению постоянного прекращения огня в стране.
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