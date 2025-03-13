На маркетплейсах начали продавать кружки с участниками спецоперации

В создании принтов с участниками СВО нет ничего предосудительного На маркетплейсах начали продавать кружки, подушки и коврики для мышки с изображением бойцов специальной военной операции в газовой трубе в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии