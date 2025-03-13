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Петербургский дневник

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На маркетплейсах начали продавать кружки с участниками спецоперации

На маркетплейсах начали продавать кружки с участниками спецоперации

В создании принтов с участниками СВО нет ничего предосудительного На маркетплейсах начали продавать кружки, подушки и коврики для мышки с изображением бойцов специальной военной операции в газовой трубе в Курской области.

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