В Пензе полицейские изъяли в двух квартирах мужчины более 400 граммов марихуаны и 41 куст рода конопли

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории Октябрьского района города Пензы задержали молодого человека 1995 года рождения по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
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