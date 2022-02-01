Происшествия

8 подписчиков

В Пензе полицейские изъяли в двух квартирах мужчины более 400 граммов марихуаны и 41 куст рода конопли

В Пензе полицейские изъяли в двух квартирах мужчины более 400 граммов марихуаны и 41 куст рода конопли

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории Октябрьского района города Пензы задержали молодого человека 1995 года рождения по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх