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«Холодные ночи делают листву особенно яркой»: учёные — о красках осени и подготовке деревьев к зиме

«Холодные ночи делают листву особенно яркой»: учёные — о красках осени и подготовке деревьев к зиме

С наступлением осени деревья постепенно меняют привычный зелёный цвет на жёлтый, оранжевый и красный, а затем сбрасывают листья, готовясь к зиме.

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