Москва признана лидером среди регионов России по уровню развития ГЧП — Собянин

В основной капитал Москвы инвестировали свыше 8,1 триллиона рублей Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил, что столица продолжает лидировать среди других регионов России по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП).
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