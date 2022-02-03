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На Украине оценили угрозу вторжения России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный оценил угрозу вторжения России. По словам главкома ВСУ, российские войска якобы продолжают прибывать к украинским границам, однако угрозы вторжения на сегодняшний день нет.

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