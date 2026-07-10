Трамп обещал осушить "вашингтонское болото". Теперь сам в нем погряз

Общеизвестно, что Дональд Трамп всегда производил впечатление "миротворца". Его резкая критика "вечных войн", в которые были вовлечены Соединенные Штаты (особенно на Ближнем Востоке), укрепила его репутацию политика, придерживающегося принципов реализма во внешней политике.
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