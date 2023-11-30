Методику учета дохода пенсионеров решили улучшить

Методику статистического учета пенсионеров и их доходов решили скорректировать. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) запустит новые формы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами пенсионного обеспечения, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Прайм».