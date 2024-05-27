Катар готов стать альтернативой Турции и ОАЭ для россиян

Катар стремится стать альтернативой Турции и ОАЭ для туристов класса люкс, особенно из России. Страна уже начала развивать свою индустрию отдыха по системе "все включено", ориентируясь на рынок элитного туризма.
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