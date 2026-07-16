Названо серьезное последствие убийства инженера ЗАЭС для конфликта на Украине

Политический аналитик из Турции Энвер Демирель Йылмаз в беседе с РИА Новости заявил, что гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева меняет характер конфликта на Украине.
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