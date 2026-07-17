В Константиновке 156-я бригада Вооруженных сил Украины оказалась в братской могиле. По данным украиснких СМИ, Командование бросило военнослужащих на верную гибель: без надлежащей подготовки, боевой поддержки и четких приказов на отступление.
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