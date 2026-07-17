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Наш потерянный мир

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Константиновка стала "братской могилой" для 156-я бригады ВСУ

Константиновка стала "братской могилой" для 156-я бригады ВСУ

В Константиновке 156-я бригада Вооруженных сил Украины оказалась в братской могиле. По данным украиснких СМИ, Командование бросило военнослужащих на верную гибель: без надлежащей подготовки, боевой поддержки и четких приказов на отступление.

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