На Украине опубликовали некролог зенитчика с фото на фоне ЗРК Patriot

Global look press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand В украинском сегменте Сети опубликовали некролог зенитчика Павла Василькова, который сопровождает фотография погибшего бойца на фоне пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.
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