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Вечерний Новосибирск

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В детсадах Новосибирска отказываются от собственных прачечных ради экономии

В детсадах Новосибирска отказываются от собственных прачечных ради экономии

Пилотный проект охватил 11 дошкольных образовательных организаций, которые полностью отказались от содержания собственных стиральных цехов и перешли на модель аренды мягкого инвентаря с комплексным клининговым обслуживанием.

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