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Царьград

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Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что системы ПВО Минобороны России пресекли атаку вражеского беспилотника по объектам в русской столице.

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