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Каждый пятый сотрудник NASA ушёл за год: это уже затронуло 25 крупных космических проектов

Каждый пятый сотрудник NASA ушёл за год: это уже затронуло 25 крупных космических проектов

Счётная палата США предупредила, что сокращение 22% гражданского персонала может привести к нехватке специалистов, задержкам миссий и росту расходовСокращение персонала NASA за этот год уже затронуло 25 из 36 крупнейших проектов агентства.

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