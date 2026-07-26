Каждый пятый сотрудник NASA ушёл за год: это уже затронуло 25 крупных космических проектов

Счётная палата США предупредила, что сокращение 22% гражданского персонала может привести к нехватке специалистов, задержкам миссий и росту расходовСокращение персонала NASA за этот год уже затронуло 25 из 36 крупнейших проектов агентства.
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