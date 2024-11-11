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Российским компаниям собрались помешать зарабатывать на ставках

Российским компаниям собрались помешать зарабатывать на ставках

Бизнес в России на фоне роста ключевой ставки начал не только страдать от высоких ставок по кредитам, но и зарабатывать на размещении средств на депозитах, вкладывая туда те деньги, которые при иных условиях могли бы пойти в инвестиции.

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