В России провоз оружия в транспорте могут запретить совсем

Проект DOT коснется и охотничьего оружия. Что делать в этой ситуации? РЖД планирует с 1 сентября 2025 года ввести полный запрет на перевозку любого вида оружия, в том числе лицензионного, под действие которого попадут все охотники страны.
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