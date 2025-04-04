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В России провоз оружия в транспорте могут запретить совсем

В России провоз оружия в транспорте могут запретить совсем

﻿﻿Проект DOT коснется и охотничьего оружия. Что делать в этой ситуации? РЖД планирует с 1 сентября 2025 года ввести полный запрет на перевозку любого вида оружия, в том числе лицензионного, под действие которого попадут все охотники страны.

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